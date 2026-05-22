Balacera en CDMX: Así Fue Enfrentamiento en Xochimilco que Dejó Muertos y Ocasionó Persecución

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tres hombres murieron derivado de un hecho de violencia en la alcaldía Xochimilco, dos de los cuales fueron atacados a balazos cuando viajaban en un auto y un motociclista que derrapó tras ser alcanzado por una bala.

Por este suceso además se registró una persecución por parte de policías capitalinos, uno de los cuales repelió una agresión armada que terminó con la detención de dos presuntos implicados en la alcaldía Tláhuac.

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Balacera en San Mateo Xalpa

Según un comunicado de la SSC, el Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertó a los uniformados sobre la presencia de personas lesionadas en las calles Piña y Palacios, esquina con Vicente Guerrero, en el Pueblo de San Mateo Xalpa, en Xochimilco.

Al llegar a ese punto, una mujer les dijo a los agentes que cuando circulaba a bordo de un automóvil en compañía de su esposo y su suegro, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta color rojo sin placas de circulación, los alcanzaron y dispararon en su contra.

Paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron a los dos hombres sin signos vitales, por lo que se acordonó el área y se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

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Muere motociclista

La dependencia capitalina agregó que metros adelante, los uniformados tomaron conocimiento de que un motociclista que circulaba por la zona resultó herido por una bala, lo que provocó que derrapara y perdiera la vida.

Ante la situación, los policías de la CDMX iniciaron la búsqueda de los agresores con apoyo de los monitoristas del C2 Oriente.

Después de unos minutos, ubicaron a los presuntos responsables en la calle Doctor Juan Palomo, de la colonia San Andrés, en la alcaldía Tláhuac, por lo que se aproximaron al sitio e iniciaron una persecución.

Policías repelen agresión armada

Durante la persecución, uno de los hombres disparó en contra de uno de los uniformados, quien repelió la agresión y lo lesionó.

Paramédicos diagnosticaron al joven, quien dijo tener 16 años de edad, con una herida en el brazo izquierdo, sin requerir su traslado a un hospital.

El joven y otro hombre de 31 años de edad fueron detenidos, y junto con la motocicleta asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La SSC indicó además que el detenido de 31 años cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, cinco de ellos por Delitos contra la salud en 2020, 2021, 2022 y 2023 y uno por Robo calificado en el 2024.

Tras los hechos, el agente fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos, agregó la dependencia.

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Con información de N+.

spb