Balacera y Choque en la Alcaldía Coyoacán por Presunto Intento de Asalto

Los hechos ocurrieron en la colonia San Diego Churubusco. El conductor del vehículo fue trasladado a un hospital en estado crítico. No se reportaron personas detenidas

En el ataque el auto recibió varios disparos. Foto: N+

En la alcaldía Coyoacán la noche del miércoles se registró un presunto intento de asalto en Río Churubusco, en la colonia San Diego Churubusco.

Un conductor transitaba sobre Río Churubusco, cuando un motociclista se le emparejó y le disparó.

Testigos aseguran que se escucharon al menos cinco disparos de arma de fuego.

Dos personas resultaron heridas

Bomberos y policías llegaron al lugar para atender la emergencia.

El conductor del vehículo fue trasladado a un hospital en estado crítico.

Otro auto afectado

Durante este ataque, otro vehículo resultó afectado, su conductora así narró lo sucedido:

Veníamos aquí sobre Churubusco para incorporarnos y nada más escuchamos con balazos y nos estampó por atrás un carro, pero a nosotros nos dio tan fuerte que nos dimos la vuelta y escuchamos más balazos y nosotros nada más nos echamos hacía abajo de la camioneta, no nos salimos hasta que ya vimos que había policías y ya fueron a revisarnos y ya nos dijeron que nos bajáramos

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Inseguridad en CDMX
