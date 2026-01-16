Balaceras Hoy en CDMX: Un Muerto en Tlalpan y Un Lesionado en Peralvillo

La mañana de este viernes, 16 de enero de 2026, se registraron dos balaceras en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX). El saldo es de un muerto en la alcaldía Tlalpan y un lesionado en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

Balacera deja un muerto en Tlalpan

La primera balacera se registró en la calle La Loma y el Andador 10 Xamiltepec, de la colonia Santa Úrsula Xitla, de la alcaldía Tlalpan. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue atacado a balazos de manera directa por los tripulantes de una motocicleta color negro.

Luego de un reporte, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalinos llegaron al lugar, sin embargo, la víctima murió en un hospital de la demarcación.

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia ya se realiza la búsqueda de los probables responsables; de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente.

Balacera en Colonia Peralvillo: un lesionado

En otro hecho, un hombre de 25 años de edad fue agredido de manera directa con disparos de arma de fuego, por lo que resultó lesionado.

Los hechos se registraron al interior de una unidad habitacional en la calle Beethoven, de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba en las escaleras de un edificio fumando un cigarrillo, cuando un sujeto se acercó y sin mediar palabra realizó una detonación en su contra, para luego huir corriendo.

Paramédicos del ERUM que llegaron al punto lo trasladaron a un hospital con un impacto en la pierna derecha.

