Balean a Repartidores por Aplicación y a Ajustador de Seguros Tras Percance Vial en Iztacalco.

Un percance vial derivó en un ataque armado contra repartidores por aplicación y un ajustador de seguros la noche de este lunes 1 de diciembre en la alcaldía Iztacalco, pero, ¿por qué escaló la agresión? En N+ te contamos los detalles.

La balacera se registró en la avenida Del Recreo y Sur 137 de la colonia Gabriel Ramos Millán, Sección Tlacotal, luego del choque entre un automóvil y una motocicleta, según consignó este medio en el lugar.

Según los informes recabados por N+, el conductor de un coche azul impactó a la moto, que era conducida por un repartidor y un acompañante.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tras la llegada de más personas al sitio, hubo disparos de arma de fuego, por lo que se movilizaron servicios de emergencia, pues los impactos alcanzaron a dos víctimas.

¿Por qué se desató la balacera?

Según la policía capitalina, ambos conductores implicados en el accidente de tránsito acordaron esperar a los representantes de sus compañías de seguros para resolver la situación.

Tras revisar el caso, la aseguradora del automóvil concluyó que el conductor del sedán fue el principal responsable del accidente, según informes ofrecidos a N+.

Para ese momento ya habían llegado más repartidores por aplicación en motocicletas, quienes respaldaron a su compañero. Asimismo, se habían congregado familiares del conductor del coche, detalló la SSC-CDMX.

Y ante decisión de la aseguradora, se desató la agresión a balazos, aparentemente por inconformidad sobre quién tuvo la culpa.

"Los familiares del chofer del automóvil acudieron al sitio y realizaron disparos en contra del ajustador y tras lo cual, el acompañante del motociclista también resultó lesionado", señaló la autoridad.

Este medio reportó que los disparos alcanzaron a más repartidores, con saldo de cuatro heridos. Dos de ellos se trasladaron a recibir atención médica por sus propios medios. Sin embargo, el reporte oficial solo indicó un par de víctimas.

Luego del ataque, el conductor del coche huyó, así como los agresores, quienes acudieron en motocicletas. El vehículo fue dejado en el lugar.

La policía de la Ciudad de México afirmó que se dio parte de los hechos al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

Asimismo, realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables responsables de efectuar los disparos.

