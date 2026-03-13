Bloqueo de Trabajadores de SEP Genera Caos Vial en Calzada de Tlalpan: Zona Afectada Hoy en CDMX

Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciaron un bloqueo la mañana de hoy, 13 de marzo de 2026, sobre la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), lo que generó intenso caos vial rumbo al sur de la capital mexicana.

Aquí te informamos cuál es la zona exacta del bloqueo, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

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Bloqueo en Calzada de Tlalpan

Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un bloqueo en la Calzada de Tlalpan y Santa Anita, a la altura de la Estación Viaducto de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la colonia Álamos.

Los trabajadores iniciaron la protesta frente a una de las oficinas pertenecientes a la SEP para denunciar maltrato por parte de sus dirigentes.

Pero además, acusaron retraso de pagos de jornadas ampliadas de los años 2022 y 2023 e incluso indicaron que el monto asciende a 600 millones de pesos.

Según la agenda de movilización de la SSC, los inconformes también piden:

Respeto a sus derechos laborales

Justicia para los desplazados y jornada ampliada

#PrecauciónVial | Se mantiene cerrada la circulación en Calzada de Tlalpan con dirección al Sur a partir de Viaducto, por manifestantes a la altura de Cádiz, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Dr. José María Vértiz y Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/3ZahoZB84L — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 13, 2026

Alternativas viales

Ante el severo caos vial con dirección al sur de la CDMX, se recomendó circular por alternativas viales como:

Eje 1 Oriente

Dr. José María Vértiz

Los inconformes dieron a conocer que permanecerán en el sitio hasta entablar una mesa de diálogo con las autoridades.

Al sitio arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

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Con información de N+.

spb