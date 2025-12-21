Bloqueo Colapsa Periférico Sur Hoy: Manifestantes Cierran Circulación en San Antonio

Manifestantes bloquean el avance vehicular en Periférico Sur, a la altura de San Antonio, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México, lo que ha causado el colapso de la circulación este domingo 21 de diciembre 2025, el fin de semana previo a las celebraciones navideñas en el que se registra un incremento en la movilidad de la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a las 13:26 que manifestantes mantenían cerrada la circulación de Prolongación San Antonio a la altura de Nellie Campobello 129.

Las afectaciones se registran para las personas que circulan en Periférico en dirección sur, que se incorporan rumbo al poniente, pero también quienes viajan de poniente al sur.

Hasta el momento se ha reportado diálogo con autoridades, que solicitan liberación de la circulación, pero hasta las 15:00 horas continuaba el cierre.

Video: Manifestantes Bloquean Circulación en Prolongación San Antonio y Periférico Sur, CDMX

¿Cuál es la alternativa vial tras cierre en Periférico Sur?

En caso de que necesites transitar por la zona afectada por el bloqueo en Periférico Sur, puedes utilizar como alternativa vial la avenida Santa Lucia.

También se recomienda utilizar como rutas alternas Avenida Central y Río Becerra.

A través de redes sociales, usuarios también han reportado de las complicaciones para el avance durante más de dos horas.

