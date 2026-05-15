Bloqueo de la UNAM Hoy por Fallas en el Metro CDMX: ¿Cuál Es la Línea Afectada por Protesta?

Estudiantes organizados del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una protesta hoy, 15 de mayo de 2026, en el Metro CDMX, en N+ te informamos cuál es la Línea que estará afectada.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), la protesta comenzará a las 2:00 de la tarde. Antes del mitin, los participantes se reunirán alrededor de las 13:50 horas en la escultura conocida como "Los Bigotes", dentro de Ciudad Universitaria, para posteriormente marchar hacia el Metro.

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¿Cuál es la Línea afectada por los estudiantes?

La movilización será en la terminal ubicada en la alcaldía Coyoacán, en inmediaciones de la estación Universidad de la Línea 3, lo que podría generar afectaciones en la movilidad al sur de la Ciudad de México.

En breve más información.

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