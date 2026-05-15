¿Quién Es Enrique Díaz Vega? Exfuncionario de Sinaloa, en Lista de Acusados por EUA

Enrique Díaz Vega, exfuncionario del gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, forma parte de la lista de los acusados por Estados Unidos. En N+ te compartimos su perfil.

Enrique Díaz Vega ocupó la titularidad de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa desde noviembre de 2021 hasta septiembre de 2024, durante el mandato de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, el exfuncionario era considerado parte del círculo cercano del gabinete estatal y habría tenido un cargo estratégico dentro de la administración pública sinaloense.

Además de su paso por el servicio público, también es empresario originario de Sinaloa.



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