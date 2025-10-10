Bloqueo en el Centro CDMX Hoy Ya Supera 20 Horas: Alternativas a Cierre en Dr. Río de la Loza

La mañana de este viernes, 10 de octubre de 2025, se cumplen 20 horas del bloqueo en Doctor Río de la Loza, a la altura de Digna Ochoa y Placido, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Estas son las alternativas viales al cierre de circulación en la zona.

Integrantes de la Asamblea de Barrios iniciaron su protesta desde ayer en inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde cerraron ambos sentidos de la vialidad, para exigir el acceso a un predio en la alcaldía Azcapotzalco.

Además, toma en cuenta que para hoy, de acuerdo a la agenda de movilizaciones de la SSC, se esperan: 1 marcha, 13 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento en la capital del país.

Alternativas viales por bloqueo en Río de la Loza

Varios tráileres permanecen atrapados en medio del bloqueo en Doctor Río de la Loza ya que no pueden circular por otras calles debido a su dimensión. Hay cortes a la circulación desde el Eje Central.

Las alternativas viales son:

Dr. Lavista

Dr. Navarro

Eje 2 y 2A Sur

19:06 #PrecauciónVial | Continúa cierre a la vialidad en ambos cuerpos de Av. Dr. Río de la Loza a partir de Niños Héroes, debido a manifestantes a la altura de Digna Ochoa y Placido. #AlternativaVial Eje 2 y 2A Sur. pic.twitter.com/eMR0nBgOrh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 10, 2025

Se recomienda a los conductores salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, y tomar rutas alternas, ya que no hay hora estimada para que los manifestantes levanten el bloqueo.

