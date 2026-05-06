Aguas Negras Colapsan Drenajes en Iztapalapa: Vecinos Bloquean Hoy Eje 5 y Telecomunicaciones
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Esta noche, vecinos de las unidades habitacionales Chinampac de Juárez acusan que desde hace semanas su drenaje está colapsado y las casas se inundan
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Esta noche, vecinos de las unidades habitacionales Chinampac de Juárez bloquean el cruce de Eje 5 Sur y avenida Telecomunicaciones en Iztapalapa al oriente de la CDMX, acusan que desde hace días tienen problemas con su denaje, el cual acusan está "colapsado".
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El bloqueo que se mantiene desde las 18:00 horas es porque las personas afectadas exigen camiones especiales para que desanzolven los drenajes, ya que señalan que aguas negras empiezan a brotar y sus casas se han inundado, además de que por la temporada de calor los olores que desprenden son insoportebles y representa problemas de salud.
Dos días respirando aguas negras
Los vecinos señalan que como los camiones que acuden a desazolvar el lugar son muy grandes no logran entrar, y solo pueden hacer una parte del trabajo, por lo que las casas de la parte trasera se quedan sin el servicio y se avaban inundando de aguas negras.
El bloqueo provoca severo caos en la zona.