Aguas Negras Colapsan Drenajes en Iztapalapa: Vecinos Bloquean Hoy Eje 5 y Telecomunicaciones

Esta noche, vecinos de las unidades habitacionales Chinampac de Juárez bloquean el cruce de Eje 5 Sur y avenida Telecomunicaciones en Iztapalapa al oriente de la CDMX, acusan que desde hace días tienen problemas con su denaje, el cual acusan está "colapsado".

Noticia relacionada: Hallan Cavernas en Zona Habitacional de Naucalpan, Edomex; "Es Terrorífico", Dicen Vecinos

El bloqueo que se mantiene desde las 18:00 horas es porque las personas afectadas exigen camiones especiales para que desanzolven los drenajes, ya que señalan que aguas negras empiezan a brotar y sus casas se han inundado, además de que por la temporada de calor los olores que desprenden son insoportebles y representa problemas de salud.

Dos días respirando aguas negras

Los vecinos señalan que como los camiones que acuden a desazolvar el lugar son muy grandes no logran entrar, y solo pueden hacer una parte del trabajo, por lo que las casas de la parte trasera se quedan sin el servicio y se avaban inundando de aguas negras.

El bloqueo provoca severo caos en la zona.

VIDEO: ¿Qué Pasa en el Eje 5? Vecinos

Bloquean Ambos Sentidos por Drenaje Colapsado en Iztapalapa