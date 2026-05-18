Bloqueo en Río de la Loza, en CDMX, Cumple 4 Días; ¿Cuáles Son las Peticiones de Manifestantes?

El bloqueo en Dr. Río de la Loza, en inmediaciones de la Fiscalía de CDMX, cumple cuatro días. Los manifestantes aseguran que no se moverán del lugar hasta que las autoridades atiendan las demandas.

La protesta comenzó el viernes 15 de mayo, cuando integrantes del Colectivo Génesis se reunieron en la avenida Dr. Río de la Loza y su esquina con Digna Ochoa y Plácido. En el sitio instalaron vallas metálicas e incluso alambres con púas.

Noticia relacionada: Cronología: Así Desaparecieron 4 Hermanos Durante Festejo de Cumpleaños de su Mamá en Mazatlán

Lo anterior, para impedir que los automovilistas transiten por la vialidad que conecta con puntos clave de la zona centro de la ciudad, así como con el transporte público. Además, este lunes el bloqueo se extendió a la calle Niños Héroes, lo que ha generado caos vial.

Por esta razón, elementos de Tránsito de CDMX llevan a cabo el corte vehicular desde zonas aledañas para tratar de que la movilidad no se vea tan afectada, sobre todo en hora pico para escuelas y centros de trabajo.

Video: Cumple 4 Días Bloqueo en Río de la Loza; Así se Ve el Caos Vial desde el Aire

¿Qué exigen en el bloqueo de Dr. Río de la Loza?

Las personas que encabezan la protesta señalan que el motivo del bloqueo en Dr. Río de la Loza, es porque hay diversas irregularidades en distintas carpetas de investigación en el área de violencia familiar, donde hay casos que llevan hasta 8 años sin algún avance, así lo confirmó a N+, la fundadora del colectivo, Verónica Alonso.

“Tenemos una carpeta comprobable por servidores públicos de 14 servidores públicos que están implicados en un tema de corrupción”, afirmó.

Asimismo, señaló que el caso es relevante, porque presuntamente a una compañera le negaron el acceso a la carpeta de investigación.

“A una compañera le escondieron su carpeta durante un año, cuando la fiscalía y el MP y las distintas MP la tuvieron en sus manos. A esa carpeta la mandaron al archivo y del archivo la remitían”, afirmó.

Otro caso es el de Mirna Vargas, cuyo caso sigue sin mostrar avances y con inconsistencias, por esta razón salió a protestar.

“Lo único que estabas pidiendo es que se hagan las cosas como se tienen que hacer, pero principalmente que nos atienda el secretario de gobierno, César Cravioto, porque ya no estamos pudiendo tener un diálogo con la fiscalía”, dijo.

Las manifestantes aseguran que no van a retirar el bloqueo en Dr. Río de la Loza hasta que se cumplan sus demandas, entre ellas, que las mesas de diálogo sean con las autoridades del gobierno de la CDMX, debido a que con la Fiscalía local, no tienen avances reales de acceso a la justicia.

Historias recomendadas:

EPP