Bloqueo en Calzada de Tlalpan Hoy: Caos Vial y Tensión entre Policías y Manifestantes

Este jueves, 5 de marzo de 2026, se registra un bloqueo en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Viaducto, en dirección al centro de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, en su mayoría mujeres, quienes fueron encapsulados por elementos Metropilitanos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en tres carriles de Calzada de Tlalpan.

La manifestación provoca caos vial en Calzada de Tlalpan, sin embargo, después de varios minutos un carril fue liberado a la circulación. Los inconformes se mantienen en calma.

Minutos antes de las 14: horas, los manifestantes avanzaron en dirección al Centro Histórico capitalino, con el resguardo de policías.

Alternativas vailes por protesta en Calzada de Tlalpan

Los trabajadores denuncian varias irregularidades tanto el Instituto del Envejecimiento, así como en Centros de Asistencia de Integración Social (albergues para personas en condición de calle), pertenecientes a la Secretaría del Bienestar capitalina, aseguran que no tienen medicamentos ni los insumos necesarios para atender a la población, además de condiciones insalubres

Las alternativas viales son:

Doctor Vértiz.

Eje Central.

Plutarco Elías Calles.

Eje 3 Oriente,

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y utilizar las rutas alternas.

