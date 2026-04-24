Bloqueo de la UNAM Hoy: Zona Afectada por Protesta de Estudiantes

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a una movilización este viernes en Ciudad Universitaria, en N+ te decimos cuál es la zona afectada por la protesta y por qué harán el bloqueo.

La comunidad estudiantil que convocó forma parte de la Facultad de Contaduría y Administración con el fin de exigir mejoras en el transporte público y denunciar problemáticas asociadas a la movilidad en la capital.

Video: Semana de Caos en el Metro de la CDMX

Los estudiantes organizados señalan como principal demanda la mejora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, al considerar que existen deficiencias en materia de movilidad y seguridad. Bajo la consigna "no queremos mundial, queremos Metro funcional", también expresan su rechazo a problemáticas relacionadas con:

Falta de alternativas de transporte seguras.

Posibles desplazamientos sociales vinculados a obras rumbo al Mundial 2026.

Condiciones actuales del servicio en el Metro.

Asimismo, plantean la necesidad de implementar opciones como rutas exclusivas de RTP o Trolebús.

Nota relacionada: Marchas HOY 24 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

¿A qué hora es la protesta y cuál es la zona afectada?

La protesta comenzará a las 13:00 horas en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro , ubicada sobre Avenida Antonio Delfín Madrigal, en la alcaldía Coyoacán.

en la estación Universidad de la , ubicada sobre Avenida Antonio Delfín Madrigal, en la alcaldía Coyoacán. Previo al mitin, los participantes se reunirán a las 12:50 horas en la escultura conocida como "Los Bigotes", dentro de Ciudad Universitaria, desde donde partirán en marcha hacia el punto de concentración.

Las autoridades no descartan que durante la movilización hagan liberación de torniquetes en la estación Universidad, bloqueos parciales o totales en vialidades cercanas a Ciudad Universitaria y que haya afectaciones al servicio del Metro en la Línea 3.

La protesta cuenta con el apoyo de diversos colectivos y organizaciones estudiantiles y sociales, como ternurines Guerrilleros, el Frente Nacional por las 40 Horas, Frente por la Vivienda Joven, Cubo Neurodivergente del CCH Sur y la Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios.



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