Marchas HOY 24 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 24 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 11 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:30 Horas.

El Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad marchará de:

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México , en Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

, en Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. A un destino por definir.

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

Familiares y amigos de Edith y Juan marcharán de:

Ángel de la Independencia.

Con destino a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Cuauhtémoc

08:30 Horas.

La Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

14:00 Horas.

La Organización Comunitaria “Trabajo, Libertad y Autonomía” rodará de:

Estadio Banorte

Con destino al auditorio “Ho Chi Minh” de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 24 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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