Bloqueo de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Trabajadores que Emplazan a Huelga

¡Toma precauciones! Este martes 30 de septiembre de 2025, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar un mitin, por lo que se prevén afectaciones viales.

Ante ello, aquí te informamos dónde y a qué hora será la protesta, para que tomes previsiones y no se te haga al realizar tus actividades.

Marcha del STUNAM hoy

Los trabajadores sindicalizados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán su protesta en la alcaldía Coyoacán, CDMX.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la protesta será en punto de las 10:00 horas de este martes.

A esa hora, los manifestantes acudirán a la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria (CU), en avenida Insurgentes Sur número 3000, Circuito Escolar.

¿Cuál es la demanda de los trabajadores?

Los miembros del STUNAM realizarán un mitin en CU para entregar el emplazamiento a huelga en demanda del 20% de aumento salarial.

La SSC advirtió que no se descarta que los trabajadores bloquen la avenida Insurgentes, a la altura de Rectoría, como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Según la dependencia capitalina, en la concentración se prevé la participación de al menos mil 500 personas.

Se trata de una de las manifestaciones previstas para hoy; en esta noticia puedes conocer los detalles de las 13 concentraciones, rodadas y eventos que se esperan este martes.

