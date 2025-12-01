Protesta de Pilotos de Avión Hoy: Zona Afectada por Bloqueo en CDMX

Este lunes 1 de diciembre de 2025, se prevé una protesta de pilotos en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que realizarán una protesta con el lema “Picketing, Defendamos Nuestros Cielos y Derechos Laborales”, con la finalidad de:

Exhortar a las autoridades federales una mejor condición laboral, respeto a su profesión.

Manifestar el descontento por la contratación de pilotos aviadores y sobrecargos extranjeros.

Para hoy, las autoridades capitalinas esperan dos marchas, seis concentraciones, tres citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada en la capital del país.

Noticia relacionada: Marchas HOY 1 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Zona afectada por bloqueo de pilotos en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México se reunirán a las 10:00 horas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicada en:

Avenida Universidad No. 1738, colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar