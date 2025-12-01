Marchas HOY 1 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 1 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, seis concentraciones, tres citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

09:00 Horas. Centro Cultural Indígena de la Ciudad de México. Partirán de la estación Pino Suárez, líneas 1 y 2 del Metro, con destino al Zócalo.

Realizarán marcha "Por la Vivienda" para exigir celeridad en los trámites e igualdad en la asignación de programas de vivienda.

19:00 Horas. Pacientes y Activistas con VIH/SIDA. Saldrán del Ángel de la Independencia en dirección al Monumento a la Revolución.

En el marco del "Día Mundial del VIH/SIDA", llevarán a cabo una manifestación acífica en homenaje a las personas que viven con esta enfermedad y a quienes han fallecido por ella.

Concentraciones

Coyoacán y Álvaro Obregón

10:00 Horas. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Acudirán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, avenida Universidad No. 1738, colonia Santa Catarina.

Realizarán una protesta para exigir mejores condiciones laborales, respeto a su profesión y manifestar su inconformidad por la contratación de pilotos y sobrecargos extranjeros.

10:00 Horas. Jubilados de Luz y Fuerza se reunirán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida Insurgentes No. 1931, colonia Guadalupe Inn.

Llevarán a cabo una protesta por los retrasos en los pagos y para demandar el respeto a los derechos establecidos en su contrato colectivo.

Evento artístico

21:00 Horas. Concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros de la alcaldía Iztacalco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 1 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

