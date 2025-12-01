Transportistas y Productores Advierten: Si el Gobierno No Cumple, Volveremos a Tomar Carreteras.

Organizaciones de transportistas y productores del campo advirtieron que podrían retomar las movilizaciones y bloquear carreteras si el gobierno federal no cumple los acuerdos alcanzados esta semana, luego del caos generado en diversas vialidades del país.

En un breve posicionamiento, el Frente Nacional por el Respeto al Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento de Autotransportistas de Carga (MAC) y la Alianza Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC), lanzaron una alerta nacional a sus integrantes y detallaron los plazos para verificar que las demandas sean atendidas.

"Mensaje clave: el FNRCM, el MAC y ANTAC forzaron la negociación con Segob, Sader y Conagua. Los acuerdos deben cumplirse.

"Advertencia clara: si el gobierno no cumple lo prometido o intenta engañar, ¡volveremos a las carreteras con más fuerza!", señalaron en el comunicado emitido este 30 de noviembre en sus cuentas oficiales.

Video: Transportistas y Agricultores Quitan Últimos Bloqueos en el País; Advierten Que Deben Cumplirse Acuerdos.

Asimismo, señalaron que su próxima lucha será por las modificaciones a la Ley de Aguas, cuya votación prevén para el miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados.

"¡Transportista y agricultor: no confiemos en el gobierno! ¡Estemos atentos al grito de guerra! Preparen motores", añadieron.

Las agrupaciones gremiales amagaron con esas acciones luego del paro nacional que llevó a una mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Agricultura (Sader) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuáles son los plazos acordados?

David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, detalló los plazos para evaluar el cumplimiento de los acuerdos pactados con autoridades federales.

Noticia relacionada: Transportistas y Agricultores Levantan Bloqueos en Carreteras de México: "Alcanzamos un Acuerdo"

De gira en Córdoba, Veracruz, reiteró que parte de lo firmado fue para retirar algunos retenes en Nayarit, Nuevo León, Campeche y Tabasco, donde agentes estatales extorsionan a los transportistas de carga por falta de documentos que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede emitir por falta de papelería.

Añadió que el próximo 8 de diciembre se realizará una reunión con el gobierno federal para saber qué se ha cumplido. En tanto, se otorgó un periodo de 45 días para que la Sader otorgue los apoyos económicos que fueron comprometidos para el sector agrícola.

Video: Segob Detalla Acuerdos a los que Llegó con Transportistas y Agricultores.

Lo más claro que quiero ser y decir, que el gobierno tiene un límite para cumplir esto, y el límite, dijimos, que para algunos casos tendría que ser el día 8 del mes de diciembre, y otros pagos que les tienen que hacer a los campesinos, les damos 45 días

Al ser cuestionado sobre la ruta a seguir en caso de incumplimientos, insistió en que campesinos y transportistas volverán a bloquear vialidades. Como ejemplo, señaló que en las últimas movilizaciones cerraron 65 tramos carreteros de 28 estados.

"El recurso que el gobierno le debe al campo, entendemos, comprendemos que no hay dinero, Hacienda no tiene dinero, esa es la realidad, les damos un margen de tiempo para que cumplan con el compromiso con el campo, no es amenaza, pero dicen que el que avisa no es traidor, la alianza sigue y sigue tan fuerte como cuando inició", dijo en conferencia.

Agregó que "los hombres-camión" podrán disponer de un equipo jurídico a través de la ANTAC para apoyarlos en sus problemas laborales. Estévez Gamboa ofreció una disculpa a la ciudadanía afectada por los bloqueos que se mantuvieron en vías de acceso a la Ciudad de México y otros puntos, entre el 24 y el 28 de noviembre.

Historias recomendadas:

ASJ