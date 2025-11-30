Nasry Asfura Tiene Ligera Ventaja sobre Salvador Nasrralla en las Presidenciales de Honduras.

El derechista Nasry Asfura tiene una mínima ventaja en las elecciones presidenciales de Honduras con el 53% de actas escrutadas, pues su opositor de Salvador Nasralla está medio punto detrás, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país centroamericano.

Asrufa, candidato del Partido Nacional, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente, encabeza los comicios por apenas 7 mil 146 sufragios, según los resultados oficiales reportados por medios locales en tiempo real.

Con el 53.10% del conteo, el conservador suma 702 mil 359 votos, el 40.08% del total. Mientras que el candidato del centrista Partido Liberal, Nasralla, contabiliza 695 mil 213 apoyos, con 39.67% de todos los sufragios.

Se trata de una competencia reñida de 0.41 unidades de diferencia que perfila el probable regreso de la derecha al país centroamericano.

La candidata del oficialismo, la exministra izquierdista Rixi Moncada, postulada por el Partido Libertad y Refundación, registra 337 mil 146 votos, el 19.23% de lo contabilizado.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, ofreció el primer balance alrededor de las 22:30 horas del domingo, casi cuatro horas después del cierre de casillas. Ese informe perfiló el liderazgo de Asrufa con poco más de 20 mil votos.

Sin embargo, durante el desarrollo del conteo, la contienda por la presidencia de Honduras se mantiene muy cerrada hasta las 3:00 horas de este lunes 1 de diciembre.

En su mensaje inicial en cadena nacional, Hall destacó "el civismo" demostrado en las elecciones y ordenó a las Juntas Receptoras de Votos que permanezcan en sus centros hasta culminar, de "forma transparente, el conteo y la transmisión de todas las actas" correspondientes a los diferentes niveles electivos.

Los hondureños votaron este 30 de noviembre para elegir al sucesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro. Quien resulte vencedor tomará posesión el 27 de enero de 2026. Además, los ciudadanos sufragaron para escoger 298 alcaldías, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

¿Quién es Asfura y por qué lo apoyó Trump?

Nasry Asfura, hijo de padres de origen palestino, fue alcalde de Tegucigalpa. El político de 67 años recibió esta semana el respaldo público de Trump, quien, además de solicitar el voto para el candidato conservador, aseguró que "habrá mucho apoyo" para Honduras en caso de que éste resultara electo.

El presidente estadounidense lo describió como "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y afirmó que ve la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas" y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Si se confirma su triunfo, el derechista asumiría el Ejecutivo respaldado por una formación que acumuló desgaste en los tres períodos que gobernó entre 2010 y 2022 tras verse salpicada por denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes del narcotráfico, según investigaciones y reportes periodísticos.

El último presidente de su partido, Juan Orlando Hernández (2014-2022), cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, aunque Trump ha dicho que planea indultarlo.

El optimismo ante la contienda reñida

Salvador Nasralla se mostró "muy optimista" ante los resultados preliminares de las elecciones generales en Honduras, que dan una breve ventaja a Nasry Asfura, pues afirmó que la diferencia es mínima y que se revertirá conforme avance el escrutinio.

En una conferencia, acompañado por su esposa y diputada Iroska Elvir así como de miembros de su equipo, el presentador de TV y comentarista deportivo aseguró que la situación se revertirá cuando se incorporen nuevas actas.

"Yo estoy muy optimista: en las próximas horas, cuando empiecen a entrar esas actas de esos lugares (donde ganamos), ese uno por ciento que tiene adelante a (Nasry) Tito Asfura va a cambiar", afirmó.

Lo importante es que sepamos que en este momento no hay un ganador oficial

Nasralla sostuvo que, con los votos pendientes de al menos siete departamentos donde -según sus conteos- se impuso, la ventaja cambiará a su favor.

Afirmó que sus resultados internos lo colocan cinco puntos por encima de Asfura y estimó que podría derrotarlo por una diferencia de alrededor de 200 mil votos.

El aspirante pidió al personal de las mesas receptoras custodiar las papeletas, especialmente las correspondientes a las diputaciones, y advirtió del riesgo de que el gobernante Partido Nacional y Libertad y Refundación pacten acuerdos que permitan mantener "prácticas de corrupción" en el Parlamento hondureño.

Asimismo, hizo un llamado a sus militantes y equipo de campaña tanto a mantener la calma como a esperar la llegada de las actas pendientes. Nasralla acusó al partido Libre de "manipular" los resultados preliminares y sostuvo que algunos aspirantes mantienen deudas con el Estado, por lo que, afirmó, desearían que el próximo mandatario no tenga "las manos limpias".

Tras el triunfo en los pasados comicios de la actual mandataria Xiomara Castro, Nasralla ocupó uno de los tres cargos de designado presidencial (vicepresidente) hasta abril de 2024, cuando renunció debido a confrontaciones con la presidenta y su esposo, Manuel Zelaya, quien también es coordinador general de la formación política.

El retraso en el primer informe del CNE

Los primeros resultados preliminares demoraron más de una hora en ser publicados por los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo problemas técnicos y la mirada expectante de los centenares de observadores electorales presentes en la sala.

Los comicios de este domingo se desarrollaron bajo la lupa de la comunidad internacional tras denuncias cruzadas de fraude y advertencias de desconocer los resultados oficiales.

La autoridad electoral aún no dio cifra de participación. La jornada se desarrolló en un "ambiente democrático", según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir "de cerca" los comicios.

El escrutinio continuará en las próximas horas y el CNE advirtió que los resultados definitivos dependerán de la transmisión completa de las actas, que los hondureños podrán seguir en el sistema electrónico del organismo electoral.

