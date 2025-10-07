Bloqueo en Tlalpan por Manifestación Hoy: Estas Son las Alternativas Viales en la Benito Juárez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó este martes 7 de octubre de 2025 un bloqueo vehicular en Calzada de Tlalpan ocasionado por trabajadores del personal de limpieza de la Ciudad de México.

El cierre vial afecta únicamente la circulación con dirección hacia el centro a la altura del Eje 4 Sur, cerca del metro Xola de la línea 2 en la alcaldía Benito Juárez. La manifestación mantiene cerrado el paso hacia la zona centro desde las primeras horas de la mañana.

Personal de Concertación Política de la Ciudad de México se encuentra presente en el lugar sosteniendo diálogo con los manifestantes para buscar una solución y el desbloqueo de la vialidad. Sin embargo, hasta el momento la intersección permanece cerrada.

Alternativas viales en la Benito Juárez

Las autoridades capitalinas confirmaron que la circulación en sentido contrario, con dirección hacia el sur, mantiene su avance de forma normal sin afectaciones. Los automovilistas pueden transitar sin problemas en ese sentido.

La Coordinación de Vialidad y Transportes implementó rutas alternas para los conductores que requieren circular hacia el norte. Las alternativas viales recomendadas son el Eje 2 Oriente y el Dr. José María Vértiz, ambas arterias paralelas que permiten continuar el tránsito en dirección al centro de la ciudad.

#PrecauciónVial | Considera bloqueo por manifestantes en Calzada de Tlalpan con dirección al Norte a la altura de Eje 4 Sur, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Eje 2 Oriente y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/jMiX7cx5pe — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 7, 2025

