Inicio Economía Sheinbaum Reconoce Fuerte Afectación por Arancel a Camiones Pesados: "Vamos a Buscar Acuerdo"

Sheinbaum Reconoce Fuerte Afectación por Arancel a Camiones Pesados: "Vamos a Buscar Acuerdo"

|

N+

-

La presidenta de México informa que buscará un acuerdo ante anuncio de Estados Unidos de aranceles para camiones 

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este 7 de octubre de 2025 que se buscará un acuerdo y si es necesario una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el arancel que anunció para los camiones pesados que entren a Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional indicó que es una medida para todo el mundo, pero comentó que sí afecta más a México.

“Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo, el arancel de los vehículos pesados no es a México; obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, dijo.

Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre; si es necesario pues igual una llamada personal con el presidente Trump.

Video relacionado: Aranceles de EUA Pegan a Maquiladoras en Coahuila: Hay Despidos Masivos y Cierre de Empresas.

Labores para evitar aranceles

Sheinbaum Pardo indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está tratando el tema con su par estadounidense y con el embajador de tratados comerciales.

“Sí nos afecta más a México (el arancel), tengo algunas llamadas con administradores, con CEO de estas empresas, para decirles que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar estos aranceles a nuestro país”, añadió la mandataria nacional.

Video: Trump Anuncia Arancel de 25% a Camiones que Ingresen a EUA; Entrará en Vigor el 1 de Noviembre

Video relacionado: Aranceles de EUA Alcanzan Niveles No Vistos en un Siglo.

El anuncio de Trump de aranceles a camiones

Ayer, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales que a partir del 1 de noviembre de 2025 se implementará un arancel del 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países. 

Cabe señalar que en septiembre de 2025, Trump había anunciado la imposición de un arancel del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, con fecha de entrada en vigor establecida para el 1 de octubre de 2025.

En aquel anuncio, justificó la medida como respuesta a lo que calificó como competencia externa desleal contra los productores nacionales de camiones pesados. 

Trump argumentó que la política arancelaria protegería a empresas estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

  • Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb

Economía MéxicoDonald Trump
Inicio Economía Sheinbaum reconoce fuerte afectacion por arancel a camiones pesados vamos a buscar acuerdo