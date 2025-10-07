Sheinbaum Reconoce Fuerte Afectación por Arancel a Camiones Pesados: "Vamos a Buscar Acuerdo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este 7 de octubre de 2025 que se buscará un acuerdo y si es necesario una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el arancel que anunció para los camiones pesados que entren a Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional indicó que es una medida para todo el mundo, pero comentó que sí afecta más a México.

“Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo, el arancel de los vehículos pesados no es a México; obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, dijo.

Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre; si es necesario pues igual una llamada personal con el presidente Trump.

Video relacionado: Aranceles de EUA Pegan a Maquiladoras en Coahuila: Hay Despidos Masivos y Cierre de Empresas.

Labores para evitar aranceles

Sheinbaum Pardo indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está tratando el tema con su par estadounidense y con el embajador de tratados comerciales.

“Sí nos afecta más a México (el arancel), tengo algunas llamadas con administradores, con CEO de estas empresas, para decirles que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar estos aranceles a nuestro país”, añadió la mandataria nacional.

Video: Trump Anuncia Arancel de 25% a Camiones que Ingresen a EUA; Entrará en Vigor el 1 de Noviembre

Video relacionado: Aranceles de EUA Alcanzan Niveles No Vistos en un Siglo.

El anuncio de Trump de aranceles a camiones

Ayer, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales que a partir del 1 de noviembre de 2025 se implementará un arancel del 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países.

Cabe señalar que en septiembre de 2025, Trump había anunciado la imposición de un arancel del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, con fecha de entrada en vigor establecida para el 1 de octubre de 2025.

En aquel anuncio, justificó la medida como respuesta a lo que calificó como competencia externa desleal contra los productores nacionales de camiones pesados.

Trump argumentó que la política arancelaria protegería a empresas estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb