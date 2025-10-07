Sheinbaum Reconoce Fuerte Afectación por Arancel a Camiones Pesados: "Vamos a Buscar Acuerdo"
La presidenta de México informa que buscará un acuerdo ante anuncio de Estados Unidos de aranceles para camiones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este 7 de octubre de 2025 que se buscará un acuerdo y si es necesario una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el arancel que anunció para los camiones pesados que entren a Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional indicó que es una medida para todo el mundo, pero comentó que sí afecta más a México.
“Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo, el arancel de los vehículos pesados no es a México; obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, dijo.
Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre; si es necesario pues igual una llamada personal con el presidente Trump.
Labores para evitar aranceles
Sheinbaum Pardo indicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya está tratando el tema con su par estadounidense y con el embajador de tratados comerciales.
“Sí nos afecta más a México (el arancel), tengo algunas llamadas con administradores, con CEO de estas empresas, para decirles que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para evitar estos aranceles a nuestro país”, añadió la mandataria nacional.
El anuncio de Trump de aranceles a camiones
Ayer, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales que a partir del 1 de noviembre de 2025 se implementará un arancel del 25% para todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países.
Cabe señalar que en septiembre de 2025, Trump había anunciado la imposición de un arancel del 25% a todos los camiones pesados fabricados fuera de Estados Unidos, con fecha de entrada en vigor establecida para el 1 de octubre de 2025.
En aquel anuncio, justificó la medida como respuesta a lo que calificó como competencia externa desleal contra los productores nacionales de camiones pesados.
Trump argumentó que la política arancelaria protegería a empresas estadounidenses como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks.
Con información de N+.
spb