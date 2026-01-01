Bomberos Pueden Ir a tu Casa a Revisar Instalaciones de Gas y Electricidad: Así Pides Servicio

¿Sabías que en la Ciudad de México (CDMX) existe el programa “Bomberos en casa”? Se trata de un esquema en el que se realizan revisiones gratuitas de gas y electricidad para evitar fugas de gas y cortocircuitos en viviendas.

Aquí en N+ te contamos detalles de ese programa capitalino y cómo puedes pedir el servicio, para que los bomberos acudan a tu hogar y hagan las revisiones correspondientes.

¿Qué es el programa “Bomberos en casa”?

A través de este programa, bomberos revisan instalaciones de gas y electricidad con dispositivos especiales, para detectar cualquier fuga y alertar a los habitantes de las viviendas.

También utilizan multímetros, detectores y termómetros para identificar sobrecargas de voltaje o posible sobrecalentamiento de conexiones eléctricas que puedan derivar en un cortocircuito.

Después de la revisión, entregan al solicitante una cédula con observaciones sobre el estado de sus instalaciones, con el objetivo de que tengan conocimiento de la falla, puedan atenderla y así evitar cualquier incidente.

¿Cómo se puede pedir el servicio?

De acuerdo con un comunicado, el servicio está disponible las 24 horas, los 365 días del año, exclusivamente para los habitantes de la Ciudad de México.

Se puede solicitar enviando un mensaje de WhatsApp al 55 7514 4189, indicando el día, la hora y la dirección para que acudan los bomberos a revisar el hogar.

Cabe destacar que para garantizar la seguridad de las personas que soliciten este servicio, los bomberos visten Equipo de Protección Personal, o equipo táctico que los identifica plenamente como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCBCDMX).

Además, llegan a bordo de unidades balizadas que pertenecen a este organismo.

Casi 4 mil revisiones

En su reporte, los Bomberos CDMX además dieron a conocer que del 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se realizaron 3 mil 758 revisiones gratuitas de instalaciones de gas y electricidad.

Las cinco alcaldías con mayor número de revisiones fueron: Iztapalapa, con 801 visitas; Tlalpan, con 383; Coyoacán, con 364; Benito Juárez, con 327; y Cuauhtémoc, con 279 visitas.

El director general del HCBCDMX, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que estas cifras representan un avance importante en materia de prevención activa para evitar incidentes en casa relacionados con gas, principalmente.

