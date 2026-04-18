Busca el Mundialito de Robótica Proyectar el Talento Tecnológico de México

Estamos a menos de 54 días para el Mundial y en paralelo, en nuestro país se desarrollan docenas de competencias que buscan fomentar la participación, sobre todo de jóvenes, en distintos ámbitos.

Ricardo González es padre de una niña de seis años que padece una malformación congénita de la espina y cuenta que los avances en la robótica orientada a la salud han ayudado en el tratamiento de la menor.

“Ella ha tenido varias cirugías en las que se le han hecho algunas técnicas que los médicos han ido innovando, y en, por ejemplo, los equipos que se utilizan inclusive en qué tan invasivos o no son los tratamientos”

Robots como estos formaron parte, el martes, de un evento en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de la promoción del llamado Mundialito de Robótica FutBotMX 2026, que busca proyectar el talento tecnológico del país en diferentes ámbitos, como en la salud.

Video: Mundialito de Robótica 2026 Busca Proyectar el Talento Tecnológico del País en Distintos Ámbitos

Al respecto, Rafael Cepeda Mora, médico especialista en Medicina de Rehabilitación, indicó:

“Nosotros estamos desarrollando una plataforma de tele rehabilitación, el objetivo que tenemos es poder darle seguimiento a los pacientes que tienen prótesis de cadera y de rodilla a distancia”

También se mostraron dos robots humanoides que participarán jugando futbol, esto forma parte de las actividades que, a su vez, se enmarcan en el Mundial social en el contexto de la Copa del Mundo.

Gabriel Vega Martínez, doctor de la División de Investigación en Ingeniería Médica del Instituto Nacional de Rehabilitación, señaló:

“El nombre del robot es Yaotl, el significado de la palabra es guerrero, el próximo 24 de junio, vamos a participar contra este equipo, son dos robots, son robots ya completamente autónomos, ya con funciones más avanzadas, el reto pues es ganar ese partido igual”

Mundialito de Robótica

La copa que se celebrará del 24 al 26 de junio de 2026 en la Ciudad de México, busca incentivar el talento en la robótica y la programación en distintas partes del país bajo la organización de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

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Con información de Dafne Mora y Víctor Olvera

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