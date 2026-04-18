Claudia Sheinbaum: "Vengo a la Cumbre de la Democracia en Nombre de Un Pueblo Trabajador"

En su intervención durante la plenaria de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recuento de lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia.

"Vengo a la cumbre de la democracia en nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso, un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender su derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz, incluso, cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles".

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Así inició la mandataria su discurso, después de agradecer al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la invitación al encuentro y reconocer al resto de los líderes y figuras políticas asistentes.

La mandataria dijo que el pueblo mexicano es solidario en la adversidad y humano que se resiste al individualismo, y que se niega a mirar al otro desde el desprecio.

Video: Claudia Sheinbaum Llega a la IV Cumbre ‘En Defensa de la Democracia’

Reconocimiento a culturas originarias

Hizo un reconocimiento las culturas originarias, "aquellas que fueron calladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan".

Señaló que la historia y la espiritualidad son importantes para el pueblo mexicano. Dijo que llegaba a España con el legado libertario de Miguel Hidalgo y Costilla y los valores plasmados por José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación.

También hizo referencia a las independentistas Josefa Ortiz y Leona Vicario, así como de Benito Juárez en defensa de la soberanía. Recordó al general Lázaro Cárdenas y su política de asilo a exiliados españoles.

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Claudia Sheinbaum salió en defensa del gobierno cubano: "México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad; que alzó la voz por el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio".

Dijo que el pueblo de México se decidió por tener como principio universal la dignidad humana y de no olvidar a quienes más lo necesitan, y que en 2018 se estableció que el "desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México: 'Por el bien de todos, primero los pobres'".

"Vengo de un pueblo que en 2024, decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas".

Video: "Vengo en Nombre de Un Pueblo Solidario": Mensaje de Sheinbaum IV Cumbre "En Defensa de la Democracia"

Los principios democráticos de México

La mandataria enumeró algunos principios democráticos en política exterior que "resuenan fuerte y claro en el escenario mundial", sobre todo en tiempos de guerra.

El respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La no intervención.

La solución pacífica de controversias.

El rechazo al uso de la fuerza.

La igualdad jurídica de los Estados.

La necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo.

El respeto a los derechos humanos.

La lucha permanente por la paz.

"Estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo, como un símbolo de esperanza".

También apuntó que dentro de estos principios está la libertad, pero no la del conservadurismo, de la libertad que se somete a intereses externos, la de convertir a las naciones en colonias modernas o la libertad del mercado.

"La democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo".

"Soy una mujer de paz y representó a una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como decmocracia lo que diría el gran Benito Juárez: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada; con los pueblos todo, sin los pueblos, nada".

Propuesta global

Sheinbaum Pardo volvió a poner sobre la mesa la propuesta que hizo en el G-20, que contempla que el 10% del gasto mundial destinado a armamento, se destine para un programa global de reforestación de millones de hectáreas. "En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida".

También propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, "que el diálogo y la paz, prevalezca".

Además, puso en la mesa la posibilidad de que la próxima edición de la cumbre se celebre en México, donde se aborde la economía centrada en el bienestar y en "una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos".

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Con información de N+

ICM



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