Cae en CDMX el Líder de "Los Soto Jiménez", Grupo Dedicado al Fraude en Compra-Venta de Autos de Lujo

Fuerzas federales en colaboración con autoridades locales detuvieron en la Ciudad de México a Guillermo "N", identificado como uno de los líderes de “Los Soto Jiménez”, grupo delictivo dedicado al fraude en la compra-venta de automóviles de lujo, informó el Gabinete de Seguridad.

Guillermo "N" cayó en una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la SSC y Fiscalía CDMX, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, donde cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

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Así detuvieron al líder de "Los Soto Jiménez"

Trabajos de investigación de gabinete y campo permitieron identificar que la organización criminal “Los Soto Jiménez” utilizaba redes sociales para aparentar un alto poder adquisitivo, contactar a potenciales víctimas y manifestar interés en la adquisición de vehículos de alta gama.

Posteriormente, concretaba operaciones mediante documentación bancaria apócrifa o transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez entregadas las unidades.

Con base en los datos de prueba recabados, se obtuvo un orden de aprehensión, la cual fue ejecutada mediante un operativo coordinado en la colonia Doctores, donde fue localizado Guillermo “N”.

En la Ciudad de México, personal de @SSPCMexico, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, cumplimentó una orden de aprehensión por asociación delictuosa contra Guillermo “N”, señalado como uno de los líderes de “Los… pic.twitter.com/FDHr6KEqbx — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 30, 2026

¿Quién es Guillermo "N"?

De acuerdo con las investigaciones, Guillermo “N” es identificado como uno de los líderes de una agrupación delictiva dedicada al fraude en la compraventa de automóviles de lujo, con zonas de operación en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Su padre, Guillermo "N", fue detenido en 2023.

El grupo “Los Soto Jiménez” opera en zonas de Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Edomex y CDMX.

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