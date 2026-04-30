Detienen en el Aeropuerto de la Ciudad de México a Hombre con Droga Oculta en Lienzos

Un ciudadano extranjero fue detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras intentar ingresar al país con cocaína camuflada dentro de la pintura de varios lienzos.

El aseguramiento se realizó durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Guardia Nacional, la FGR, el INM, la Defensa Nacional y la SSPC.

Foto: Gabinete de Seguridad.

Lo que se sabe del operativo

La operación fue encabezada por Semar con participación de seis dependencias federales.

Se detectaron irregularidades en la composición y estructura de los lienzos.

Las pruebas se realizaron con tecnología no intrusiva y análisis químicos.

Los resultados arrojaron reacción positiva a una sustancia compatible con cocaína.

El detenido y los cuadros fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

¿Cómo descubrieron la droga mezclada en los cuadros?

Durante labores de revisión en el aeropuerto, elementos de seguridad detectaron anomalías en la composición física de varios lienzos que el extranjero transportaba como equipaje.

Foto: Gabinete de Seguridad.

Las irregularidades motivaron una inspección más detallada que combinó tecnología no intrusiva con pruebas químicas para identificar sustancias ilícitas.

Los análisis arrojaron una reacción positiva a una sustancia con características compatibles con cocaína, que presuntamente había sido mezclada directamente en la pintura de los cuadros. Tras confirmarse el hallazgo, el portador del equipaje fue detenido de inmediato.

¿Qué sigue para el detenido y los lienzos?

Tanto el hombre como los cuadros asegurados quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien deberá ordenar los dictámenes periciales necesarios para confirmar la naturaleza exacta de la sustancia y establecer su peso ministerial, dato que será determinante para definir los cargos correspondientes.

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CT