Caen Dos Integrantes de la ‘Antiunión Tepito’; Les Aseguran Droga Valuada en Más de 23 Mil Pesos

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó hoy, 9 de febrero de 2026, sobre la detención de dos presuntos integrantes de la ‘Antiunión Tepito’, en la Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

Mediante sus redes sociales, Pablo Vázquez detalló que la detención de Jonathan 'N', alias 'El Cachetes', y Edson Joel 'N' se logró en el área común de una vecindad en la colonia Morelos, cuando los policías realizaban un recorrido de seguridad, prevención y disuasión.

Aseguran droga a detenidos

Ambas personas están identificadas como presuntos integrantes de la ‘Antiunión Tepito’, grupo delictivo generador de violencia dedicado:

Al narcomenudeo, extorsión, homicidio y agresiones a miembros de una célula antagónica que opera en la zona centro de la capital del país.

Los elementos de la SSC aseguraron a los detenidos 10 kilos de presunta marihuana con la que se pudieran elaborar más de 2 mil dosis para obtener alrededor de 13 mil 700 pesos y un kilo de posible cristal, que equivale a 400 dosis con un valor de 10 mil pesos.

Jonathan 'N', alias 'El Cachetes' de 18 años, y Edson Joel 'N' de 27 años, fueron presentados ante el Ministerio Público, quien en breve definirá su situación legal.

