Detienen a ‘La Mane’, Líder de Célula de ‘la Unión Tepito’ que Operaba en Zona Centro de CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó hoy, 16 de enero de 2026, sobre la detención de Manuela Eunice 'N' , alias 'La Mane', identificada como líder de una facción del grupo delictivo 'La Unión Tepito', así como a varios de sus cómplices.

Mediante sus redes sociales, Pablo Vázquez detalló que se logró desarticular al grupo delictivo gracias a trabajos de investigación e inteligencia, en una acción coordinada y simultánea, en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en una acción coordinada y simultánea, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @A_VCarranza y @AlcCuauhtemocMx, donde detuvieron a Manuela Eunice "N" identificada como líder de una célula delictiva con operaciones en la zona centro.

Detención de colaboradores de 'La Mane'

Manuela Eunice 'N', alias 'La Mane', de 34 años de edad, es expareja sentimental Andrés Felipe ‘N’, alias 'Colocho", ambos dedicados a la venta y distribución de droga, homicidio, robo y extorsión, fue detenida en un cateo realizado en un inmueble de la colonia Aeronáutica Militar en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además de la detención de Manuela Eunice "N", durante dichos cateos se logró la detención de Guillermo 'N', quien cuenta con antecedentes delictivos por extorsión, robo y delitos contra la salud, María Marisol "N" de 57 años, Daniel "N" de 21 años y Gastón "N" de 42 años, colaboradores directos de 'La Mane'.

