Cambio de Horario en Metro CDMX Mañana, Domingo 7 de Diciembre 2025
El Zócalo capitalino será sede de un evento deportivo masivo este domingo, lo que traerá ajustes en la movilidad
Este domingo 7 de diciembre de 2025, el corazón de la Ciudad de México se transformará en un gran circuito deportivo. El Zócalo capitalino albergará México Imparable: Raíces de Fue
go, una celebración atlética que reunirá a miles de participantes en modalidades de medio maratón y carreras de 10 y 5 kilómetros.
La Plaza de la Constitución fungirá como punto de salida y meta, convirtiéndose en un espacio donde el deporte y las raíces culturales se entrelazan.
De acuerdo con los organizadores, más de 10 mil corredores recorrerán avenidas emblemáticas de la capital en un homenaje a las culturas originarias del país. La actividad arrancará desde muy temprano, con salidas escalonadas según la categoría:
- 6:30 am – Medio maratón
- 6:40 am – Carrera de 10 km
- 6:50 am – Carrera de 5 km
Cambio de horario en el Metro CDMX
Para facilitar el traslado de los participantes y asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo Metro ajustará su operación. Las Líneas 2, 3 y 9 abrirán sus puertas desde las 5:00 am este domingo 7 de diciembre, permitiendo que los corredores puedan llegar con suficiente anticipación a la zona del evento.
