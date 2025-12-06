Inicio Ciudad de México Cambio de Horario en Metro CDMX Mañana, Domingo 7 de Diciembre 2025

El Zócalo capitalino será sede de un evento deportivo masivo este domingo, lo que traerá ajustes en la movilidad

El metro modificará su horario este domingo.

Cambia horario de metro por evento deportivo. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 7 de diciembre de 2025, el corazón de la Ciudad de México se transformará en un gran circuito deportivo. El Zócalo capitalino albergará México Imparable: Raíces de Fue

go, una celebración atlética que reunirá a miles de participantes en modalidades de medio maratón y carreras de 10 y 5 kilómetros. 

La Plaza de la Constitución fungirá como punto de salida y meta, convirtiéndose en un espacio donde el deporte y las raíces culturales se entrelazan.

De acuerdo con los organizadores, más de 10 mil corredores recorrerán avenidas emblemáticas de la capital en un homenaje a las culturas originarias del país. La actividad arrancará desde muy temprano, con salidas escalonadas según la categoría:

  • 6:30 am – Medio maratón
  • 6:40 am – Carrera de 10 km
  • 6:50 am – Carrera de 5 km

Cambio de horario en el Metro CDMX

Para facilitar el traslado de los participantes y asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo Metro ajustará su operación. Las Líneas 2, 3 y 9 abrirán sus puertas desde las 5:00 am este domingo 7 de diciembre, permitiendo que los corredores puedan llegar con suficiente anticipación a la zona del evento.

