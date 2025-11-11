Inicio Ciudad de México Cambio de Horario Línea 1 Metro CDMX: ¿A Qué Hora Abre y Cierra Mañana 12 de Noviembre 2025?

Cambio de Horario Línea 1 Metro CDMX: ¿A Qué Hora Abre y Cierra Mañana 12 de Noviembre 2025?

|

N+

-

Por medio de un comunicado detallaron por qué habrá un cambio en el horario en el servicio

Un tren de color naranja.

La L1 del Metro CDMX tendrá cambio de horario. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

La mañana de hoy, 11 de noviembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México detalló que habrá un cambio de horario en su servicio. 

En un comunicado señalaron que será en la Línea 1, este miércoles 12 de noviembre el servicio concluirá a las 22:00 horas debido a las labores de pruebas para la apertura de las estaciones restantes. 

Noticia relacionada: ¿Cuándo Abren Todas las Estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX? Esperan Servicio en Esta Fecha.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes serán en el tramo Pantitlán- Chapultepec.

 

 

En breve más información.

Historias recomendadas: 

 

FBPT

Metro CDMX
Inicio Ciudad de México Cambio horario servicio estaciones linea 1 metro cdmx 12 noviembre 2025