La mañana de hoy, 11 de noviembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México detalló que habrá un cambio de horario en su servicio.

En un comunicado señalaron que será en la Línea 1, este miércoles 12 de noviembre el servicio concluirá a las 22:00 horas debido a las labores de pruebas para la apertura de las estaciones restantes.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes serán en el tramo Pantitlán- Chapultepec.

