Hoy, 9 de octubre de 2025, las autoridades capitalinas dieron a conocer a partir de cuándo abrirán todas las estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En N+ te compartimos todos los detalles.

Será en el mes de noviembre y no en octubre cuando las estaciones de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio darán servicio.

Video: Línea 1 del Metro CDMX: ¿Cuál Será el Horario Durante los Próximos Fines de Semana de Octubre 2025?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, comentó que posiblemente abrirán "a mediados de noviembre", resaltó que contempla el día 16 de noviembre.

La estimación que tenemos y a eso queremos llegar es que a mediados de noviembre se inauguré la Línea 1 del Metro. A finales de octubre es todo lo que falte de obras, de los sistemas, de todo lo que nos falte, lo que se requiera en la estación de observatorio.

Durante el recorrido que realizó este jueves, en un vagón del Metro, precisó que hace falta que se terminen los trabajos de obra civil en la estación de Observatorio.

A fines de octubre, estarán listos los últimos detalles y llevarán a cabo seis pruebas de certificación de seguridad, las cuales durarán entre 15 a 20 días. En este mes se concluirá la estación de Observatorio.

Será la empresa suiza SGS quien estará a cargo de la certificación; la obra de reconstrucción de la Línea rosa tuvo un costo de 37 mil millones de pesos.

FBPT