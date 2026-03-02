¿Activan Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 2 de Marzo de 2026

Este lunes, 2 de marzo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, su próximo reporte será a las 10:00 horas.

Recuerda que este miércoles, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con Engomado Amarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2. Quedan exentos los 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. Toma en cuenta que la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Calidad del Aire hoy en CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy:

A las 6:00 horas, se reporta calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en la alcaldía Xochimilco, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena.

