¿Qué Carros Sí Circulan el 2 de Marzo 2026? Engomados y Placas que Sí Salen en CDMX y Edomex

¿Volvió la Contingencia Ambiental?, ¿mi carro sale hoy?, muchos conductores se enfrentan a esas dudas justo antes de abandonar su casa, por lo que en N+ te aclaramos que vehículos libran el Hoy No Circula y las restricciones para este 2 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex.

Dado que se trata del primer lunes del mes, vale la pena que conozcas cuáles son los engomados, números de placa y hologramas que se deben de quedar en casa y así evitar que una multa te sorprenda.

Si bien ya te dimos a conocer si este lunes aplica el Doble Hoy no Circula en CDMX y Edomex, no está de más que conozcas cómo está la calidad del aire este domingo 1 de marzo, dado que dará la pauta sobre las condiciones atmosféricas y meteorológicas del lunes.

Recuerda que si bien la activación de la Contingencia Ambiental depende de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula es aplicado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y su homóloga en el Estado de México.

Video: Descartan Aplicar Hoy No Circula en Tijuana

¿Qué carros sí circulan en CDMX y Edomex este 2 de marzo 2026?

Si tienes que salir este lunes 2 de marzo, te detallamos cómo se aplicará el programa Hoy No Circula. Recuerda que éste está vigente entre las 05:00 y 22:00 horas del día en curso.

Autos que libran Hoy No Circula

Vehículos con con holograma '00' y '0' de cualquier color de engomado y terminación de placa.

Vehículos con holograma 1 y 2 cuyo ENGOMADO sea DISTINTO al AMARILLO, y la terminación de PLAA no sea 5 o 6.

Vehículos híbridos y eléctricos

Motocicletas

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Vehículos con matrícula de demostración y/o traslado

Vehículos que porten Holograma “Exento”

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad

Vehículos que porten oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación



Ahora bien, aunque los vehículos híbridos y eléctricos exentan el Hoy No Circula, ya te explicamos los cambios que tiene previstos la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) para los dueños de esa variedad de unidades en 2026.

¿Qué carros dejan de circular durante contingencia ambiental en Valle de México?

De acuerdo con el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el Hoy No Circula debe sustentar las siguientes restricciones según la fase que se ponga en marcha.

Fase Preventiva

Dejar de circular 50 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Fase 1

Dejan de circular 100 por ciento de los automotores administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Así como 20 por ciento de los holograma '00' y '0', de acuerdo con la terminación de su placa, nones o pares de holograma '1' y el 100 por ciento de los holograma '2'.

Video: ¿Autos Híbridos Perderán Placa Verde? Lista de Requisitos para Mantener Constancia en CDMX

Historias Recomendadas