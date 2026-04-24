Así Está la Contaminación Atmosférica en CDMX Hoy: ¿Activan Contingencia Ambiental?

Este vieres, 24 de marzo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, en el reporte de las 10:00 horas no se activó la medida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

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Así está la contaminación atmosférica hoy en CDMX

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, así está la calidad del aire hoy:

A las 12:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco , Iztapalapa, así como los municipios mexiquenses de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco , Iztapalapa, así como los municipios mexiquenses de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. A las 11:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como e el municipio mexiquense de Naucalpan.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como e el municipio mexiquense de Naucalpan. A las 10:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en Iztapalapa, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en Iztapalapa, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable. A las 9:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en Iztapalapa, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en Iztapalapa, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable. A las 8:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarilla) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como en los municipios mexiquenses de Tultitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

(amarilla) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, así como en los municipios mexiquenses de Tultitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl. A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en el municipio mexiquense de Tultitlán, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

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