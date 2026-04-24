Un Muerto en la GAM Hoy: Esto Sabemos sobre Accidente y Posibles Disparos
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Esto es lo que se sabe de la muerte de un conductor en San Juan de Aragón hoy, 24 de abril de 2026
El conductor que murió en la colonia Casas Alemán, alcaldía Gustavo A. Madero, habría sido atacado a balazos; hay tres detenidos
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Este viernes, 24 de abril de 2026, un conductor murió en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX). Te decimos lo que se sabe del accidente y posibles disparos.
Según los primeros reportes, un conductor perdió el control de su unidad, subió a la banqueta y se impactó con la cortina de un local comercial de sublimados en San Juan de Aragón al cruce con Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán, en dicha alcaldía.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y acordonaron la zona. Luego arribaron peritos de la Fiscalía capitalina, quienes hallaron casquillos a 50 metros del lugar donde murió el conductor, frente a un depósito de bebidas alcohólicas.
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Varios detenidos por muerte de conductor
Los elementos se movilizaron para localizar a los presuntos responsables del ataque; más tarde, siete hombres fueron detenidos como posibles sospechosos de la agresión contra el conductor.
Se presume que los involucrados consumían bebidas alcoholícas en una tienda, luego se generó una riña y el ataque a balazos contra la víctima.
Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
Otro muerto en la GAM; caso podría estár relacionado con homicidio de conductor
Más tarde, cerca de las 8 de la mañana, el cuerpo de un hombre fue hallado en una bolsa negra sobre avenida Gran Canal, alcaldía Gustavo A. Madero, al parecer el caso podría estarrelacionado con la muerte de un conductor en San Juan de Aagón.
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Con información de N+
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