Marcha por Feminicidio de Edith Guadalupe Hoy: Puntos de CDMX Afectados por Protesta

Este viernes 24 de abril de 2026, se realizará una marcha en la Ciudad de México (CDMX) por el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven que fue localizada sin vida en el sótano del edificio ubicado en Avenida Revolución 829.

Aquí te decimos la zona afectada por la protesta, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar complicaciones en tus traslados.

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Marcha por feminicidio de Edith hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la protesta comenzará alrededor de las 12:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Será encabezada por familiares y amigos tanto de Edith Guadalupe como de Juan “N”, el vigilante del edificio que fue detenido como presunto responsable del feminicidio de la joven.

Los manifestantes se congregarán en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, de donde marcharán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores.

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Demanda de los manifestantes

Los familiares y amigos exigirán justicia para la mujer víctima de feminicidio, así como para el vigilante del edificio, acusado como presunto responsable de los hechos ocurridos el 15 de abril en la “Torre Murano” en Revolución 829, alcaldía Benito Juárez.

Y es que acusaron que presuntamente las autoridades de la Fiscalía encubren a una red de trata que trabaja en dicho lugar; señalaron que por ello supuestamente ha recurrido a la fabricación de culpables.

Cronología del caso Edith

Familiares reportaron la desaparición de Edith Guadalupe el 15 de abril de 2026.

Derivado del hecho, realizaron un bloqueo desde el16 de abril en la Avenida Revolución, CDMX.

Autoridades capitalinas efectuaron la madrugada del 17 de abril una inspección en el edificio donde la joven fue vista por última vez.

Más tarde confirmaron el hallazgo de un cuerpo y posteriormente indicaron que se trataba de la mujer reportada como desaparecida.

Ese mismo día detuvieron a Jesús “N”, vigilante del edificio, como presunto implicado en el feminicidio.

El 22 de abril, el hombre fue vinculado a proceso y el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

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Con información de N+.

spb