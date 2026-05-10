Camioneta de Protección Civil Arolla a Motociclistas y Termina Volcada en CDMX

Una camioneta de Protección Civil de la Ciudad de México arrolló a dos motociclistas y terminó volcada en la alcaldía Cuauhtémoc la mañana de este domingo 10 de mayo 2026.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró luego de que el vehículo de servicio se pasara un semáforo en rojo y alcanzara a un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta. Ambos resultaron lesionados.

Conductor fue detenido

El conductor de la unidad de Protección Civil fue detenido y remitido ante las autoridades para declarar sobre los hechos y fincar o deslindar responsabilidades.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y San Luis Potosí, en la colonia Roma.

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