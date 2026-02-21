Camioneta se Impacta Contra Gasolinera en Calzada Ignacio Zaragoza

En redes sociales reportaron un fuerte accidente sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de las autoridades, se registró un choque durante la madrugada cuando un vehículo se impactó contra la bomba de una gasolinera ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza y Calle 77, en la colonia Puebla.

Video: Motociclista Muerto Accidente Choque Transporte Público Ruta Tehcoxteo Carretera Tehuacán Teotitlán Coxcatlán Puebla

Noticia relacionada: ¿Cómo Saber si Hay Condonación de Adeudos de Agua en CDMX? Guía para Obtener el Beneficio

¿Qué pasó sobre Calzada Ignacio Zaragoza?

Según la información que circula en redes sociales, el accidente fue a la altura del Caballito, dirección a Puebla en la gasolinera donde salen combis toda la noche,

De acuerdo con el video, el impacto fue tal, que el vehículo, una camioneta negra, derribó una de las bombas de gasolina en la estación.

Ante lo ocurrido, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que servicios de emergencia laboraban en el lugar.

Hasta el momento no hay reporte de víctimas ni heridos por el percance ocurrido en la gasolinera ubicada sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

Historias relacionadas:

CH