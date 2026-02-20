Cancelan Desalojo de Campamento de Migrantes Junto a Vías de Tren en Vallejo, CDMX

La reubicación de los migrantes del campamento ubicado junto a las vías del tren, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, no se llevó a cabo este viernes, 20 de febrero de 2026, como lo habían informado un día antes autoridades del gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Temístocles Guerrero, coordinador general de Movilidad Humana de la CDMX, confirmó que la reubicación se pospuso para evitar tensión entre los migrantes

Hemos informado a la gente el riesgo que implica quedarse en este espacio. Lamentablemente hubo mucha tensión en la madrugada y decidimos posponer la acción que íbamos a realizar el día de hoy"

Los cerca de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, habitantes de los llamados “ranchitos” ubicados a un costado de las vías del tren, señalaron que permanecieron en vela toda la noche, después de que les anunciaron que, en menos de 24 horas, tendrían que abandonar el lugar.

Luis Martínez, migrante venezolano, dijo que se mantienen alerta ante una posible reubicación.

Muchas personas han estado trasnochadas aquí mismo en campamento por la situación que usted mismo conoce y estamos tratando de llevar la situación lo más decente.

Muchos de ellos, como Dora Elvis, sacaron todas las cosas de su casa aún sin saber a dónde se trasladarían.

Siempre y cuando sea por las buenas, nos retiramos, quién va a querer irse por las malas, permanecemos acá porque muchos no tenemos a dónde ir".

"Yo sé que estamos en una tierra que no es de nosotros, pero con sacrificios se han comprado las cosas", dijo David Rodríguez Sepúlveda, migrante venezolano.

David, quien trabaja en la construcción, no sabe a dónde reubicarse con su familia, y aún tienen muchas cosas al interior de su hogar.

Migrantes rechazan mudarse a albergues

Durante la madrugada de hoy, llegaron algunas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al campamento, personal de derechos humanos y tres camiones RTP para los migrantes que quisieran irse a un albergue de la colonia Morelos, en la zona centro de la capital, pero nadie los utilizó.

Y es que, para muchos de ellos, los albergues a donde les ofrecen reubicarse, como son el Vasco de Quiroga, en Tepito, y Boca Negra, en Peralvillo, dicen que no son opción, así lo refirió Daniela, migrante venezolana.

El año pasado también vinieron con lo mismo, mucha gente se fue con ellos para los refugios y no les gustaron, porque no era como ellos los decían que te dejaban salir a trabajar. No te dejaban salir a trabajar. Si tú llegabas por lo menos un minuto tarde ya el refugio estaba cerrado y la gente tenía que dormir afuera

Con apoyo de defensores de derechos humanos, los migrantes promovieron un amparo. Rodrigo Yiedra, defensor de derechos humanos, explicó la situación.

"Básicamente lo que dice el amparo es que la autoridad no puede realizar el desalojo y que todavía se tienen que revisar las razones por las que las autoridades intentan hacer este desalojo sin mayores explicaciones".

Los defensores de derechos humanos han solicitado a las autoridades que se agilicen los trámites a las personas que han solicitado una regularización migratoria a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

