Capitalinos Ajustan su Menú de Cenas Navideñas, ante Aumento de Inflación

Entre enero y noviembre de 2025, la inflación general acumulada se incrementó en 3.4%, de acuerdo con datos del Inegi.

En ese lapso, los productos básicos como alimentos y bebidas subieron 4.6% y la carne, leche y huevo tuvieron un alza de 6.6%.

Esto parece haber tenido un impacto en la confianza del consumidor que acumula tres meses a la baja, situándose en su nivel más bajo desde diciembre de 2002, justo en esta época de cena navideña y compras de fin de año.

La Navidad se acerca y, para miles de capitalinos, la tradición se enfrenta este año a una realidad incómoda: el aumento de precios que los obliga a ajustar el menú y, en algunos casos, a despedirse de platillos típicos.

Como lo refiere Guadalupe, una compradora:

Precisamente le decía a mi amiga: 'Vamos a preguntar por el bacalao', pero el kilo de bacalao cuesta 500 pesos. Entonces, con lo que falta de agregarle ya serían otros 300 más para un kilo, serían 800 pesos del puro bacalao y le digo: ‘¿Sabes qué? No va a haber bacalao esta vez’

María de Jesús, otra compradora, busca opciones para elaborar la cena.

Voy a hacer romeritos, compro las papitas chiquitas de cambray, compro nopales, estoy comprando para la piñata, unas cañas, compro ya lomo para hacerlo mechado, la carne de cerdo que era la más barata ya subió de precio, la verdura siempre ha sido muy noble, es lo que mejor podemos consumir y nos cuesta menos, carnes rojas, carnes de pollo sí son más caras

Durante noviembre, la inflación general anual se ubicó en 3.80%, lo que representó un aumento de 0.66% frente al mes previo, en donde destacó un incremento de 3.49% en los precios de las frutas y verduras, según datos del Inegi.

Para los vendedores de la Central de Abasto y del Mercado de Jamaica el panorama es poco esperanzador, pues dicen, el consumo interno no es igual al de otros años.

“La verdad es que está muy baja la venta, tratamos de sostenernos, los pedidos que tenemos todo eso, pero la verdad es que está muy difícil, la gente ya no compra ni medio kilo, ya compra dos bisteces, tres bisteces, hágamelos en cuadritos, ya no es igual que antes”, asegura Carlos Rodríguez, vendedor de carne en el Mercado de Jamaica.

Al respecto Brenda González, vendedora de frutas en la Central de Abasto, explica:

Tenemos variedad de precios justo para el presupuesto que tienen, tenemos manzana desde 35 pesos hasta 70 pesos, las proporciones ya no son las mismas que piden. Por ejemplo, si pedían dos kilos pues a lo mejor ya se llevan uno

Especialistas advierten que el impacto no es menor y que el costo de las cenas navideñas y de Año Nuevo incrementará hasta el 17% frente al año pasado.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ANPEC, señaló:

El menú promedio viene costando mil 150 -mil 200 por persona, sí les va a costar un 17% más caro que lo que se gastó el año pasado en estas fiestas, la proteína cárnica se ha encarecido por el gusano barrenador; en el caso de la carne de res, por la gripa aviar, en temas de las aves, tanto el pavo como el pollo, la proteína de mar es siempre o de manera regular es siempre cara o encarecida, la gente está recurriendo a ir desde los tamales hasta el arroz con mole, los romeritos

Los vendedores de adornos navideños también sufren esta situación.

Ernesto, vendedor de decoraciones en la Central de Abasto, indicó:

Mire toda la mercancía que se tiene aquí; no ha salido como debe ser, toda la gente nos quejamos de que no hay dinero de que no rinde o de que no alcanza, o una cosa para comer o compran cosas para adornar

Sin embargo, entre ajustes y sustituciones de alimentos, las familias buscan mantener viva la tradición navideña aun cuando el presupuesto sea limitado.

