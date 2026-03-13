Captan a León Enfermo y Vomitando en Zoológico de Nezahualcóyotl: Profepa Ya lo Atiende

Luego de que se difundiera un video en el que se aprecia a un león africano que aparentemente vomita parásitos en el zoológico de Nezahualcóyotl, la Profepa dio a conocer que ya acudió al lugar para atender al animal enfermo.

“Respecto al león del zoológico de Nezahualcóyotl, informamos que ya lo estamos atendiendo. Pronto daremos actualización”, indicó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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¿Qué tiene el león del zoológico del Parque del Pueblo en Nezahualcóyotl?

Además,el Gobierno municipal de Nezahualcóyotl a través de la Dirección de Medio Ambiente informó que el león africano que está en el zoológico del Parque del Pueblo presenta una infección estomacal y que ya recibe atención veterinaria especializada desde hace varios días.

Se detalló que el felino fue valorado por médicos veterinarios zootecnistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), quienes además hicieron toma de muestras.

Dichos especialistas “emitieron el dictamen médico que indica que el ejemplar presentó vómito derivado de una infección estomacal y para ello le prescribieron medicamento que ya le está siendo suministrado”.

También se detalló que “el león africano seguirá en observación hasta su completa evolución. El Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los seres sintientes de Nezahualcóyotl”.

El video sobre el león africano enfermo provocó muchas reacciones en redes sociales y los internautas cuestionaron las condiciones en que se encontraba el ejemplar, por lo que pidieron a la Profepa que interviniera.

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Con información de N+

RGC

