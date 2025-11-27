¿Cómo Ver El Cascanueces Gratis en Palacio de Bellas Artes el 28 de Noviembre? Horarios y Agenda

¿Sin plan para este fin de semana? Si eres amante del Ballet y sus clásicos de Navidad, no te puedes perder la presentación especial de El Cascanueces en Bellas Artes este viernes 28 de noviembre. En N+ te decimos a qué hora inicia y cuál es la agenda preparada para este evento.

El Cascanueces es un cuento de hadas y ballet estructurado en dos actos cuya música es obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, sin embargo la presentación de este viernes es una adaptación protagonizada por más de 500 niños de los talleres de danza, baile y música de los 300 Pilares de Ciudad de México.

Para fortuna de los estudiantes, la puesta en escena coincide con la suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar (CTE) en escuelas de Preescolar, Primaria y Secundaria, por lo que podrán acudir sin contratiempos y disfrutar del espectáculo.

Este viernes se presentará El Cascanueces en Bellas Artes

De hecho, esta fecha coincide con el último puente escolar que tendrán antes de las vacaciones de Navidad, que por cierto serán más extensas que las de años anteriores.

¿A qué hora Inicia El Cascanueces en Bellas Artes?

Si te animas a disfrutar de esta versión del cuento clásico de Navidad, El Cascanueces, ten en cuenta que el evento iniciará a las 11:30 horas de este viernes.

Durante el evento, los pequeños presentarán una adaptación que mezcla la danza clásica, folclórica, contemporánea, árabe, africana y urbana. En espera de que el público asistente disfrute de los pasos.

Los pequeños se han preparado desde días atrás. El pasado 26 de noviembre participaron en el ensayo general para afinar los últimos detalles en Pilares Múgica y otras sedes.

Este viernes Bellas Artes volverá a llenarse de música y emoción con la puesta en escena de El Cascanueces, interpretado por las niñas y niños de PILARES



Miren qué bonito el ensayo el día de hoy en el Pilares Mugica.

¿Cuál es la agenda de la presentación de El Cascanueces en Bellas Artes?

La gala navideña contará con la participación de la Orquesta Opus 88, que acompañará en todo momento la presentación de los más de 500 niños y niñas de los 300 Pilares de Ciudad de México, con música en vivo.

De acuerdo con los organizadores, el ensamble artístico multidisciplinario incorpora distintas expresiones de música y danza, por lo que se trata de un evento inclusivo e innovador.

¿Cuándo y cómo ver gratis la presentación?

La cita para quienes gustan de la música y la danza es el próximo viernes 28 de noviembre de 2025, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, en la zona centro de Ciudad de México.

La función está programada para dar inicio a las 11:30 horas, por lo que vale la pena llegar puntual para tener un buen lugar.

