Cumplimentan Orden de Aprehensión a Mujer por Homicidios de Colaboradores del Gobierno de CDMX

Fuentes judiciales confirmaron que fue cumplimentada una orden de aprehensión por asociación delictuosa contra Norma Angélica "N", una mujer implicada en el homicidio de Ximena Guzmán y Jesús Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la mujer ya había sido detenida previamente y presentada ante las autoridades. La Policía de Investigación fue la encargada de cumplimentar la orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa. La implicada se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Video: Asesinato de Colaboradores de Brugada: Suman 8 Personas Vinculadas a Proceso.

El 20 de mayo de 2025 se registró un ataque en Calzada de Tlalpan y Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, a unos metros de la estación Xola de la Línea 2 del Metro.

Ximena Guzmán y Jesús Muñoz fueron asesinados en ese lugar, ambos se desempeñaban como colaboradores en la administración encabezada por Brugada.

¿Quién era Ximena Guzmán?

Ximena Guzmán, identificada como una de las víctimas mortales de este ataque, era secretaria particular de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

La funcionaria egresó como socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y posteriormente cursó una maestría en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, Francia.

En 2018, se integró como secretaria particular de Clara Brugada, cuando la hoy mandataria capitalina era alcaldesa de Iztapalapa. Previamente trabajó en la Secretaría de Gobierno de la CDMX, entre 2015 y 2018.

¿Quién era José Muñoz?

José Muñoz, la otra víctima mortal de este ataque, fue identificado como asesor de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Previamente, trabajó como coordinador de seguridad en la alcaldía Iztapalapa, cuando Clara Brugada fue alcaldesa de dicha demarcación. A lo largo de su trayectoria ejerció múltiples cargos como asesor, principalmente en la Cámara de Diputados y en el Congreso capitalino.

De acuerdo con el portal de transparencia de la alcaldía Iztapalapa, José Muñoz contaba con experiencia en legislación, asuntos legislativos y procesos parlamentarios, además de finanzas públicas, asuntos metropolitanos, políticas urbanas, políticas sociales, diseño y evaluación de programas sociales.

Fue licenciado en Ciencia Política y Administración Pública.

Historias recomendadas:

CT