El regreso a clases presenciales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM será el próximo 3 de febrero de 2026, así lo dio a conocer la institución educativa a través de un comunicado.

De esta forma la comunidad retomará sus actividades presenciales, luego de cuatro meses.

Estas medidas estarán en el regreso a clases presenciales del CCH Sur

El CCH Sur informó, en un breve comunicado, que volverán a clases presenciales con nuevas condiciones.

Se informa a la comunidad que el próximo 3 de febrero iniciaremos el semestre 2026-2 de manera presencial, con nuevas condiciones en infraestructura y seguridad

Se esperan nuevas condiciones en infraestructura y seguridad con el regreso a clases presenciales de alumnos del CCH Sur.

Nuevos controles de acceso

Mayor número de botones de emergencia

Instalación de luminarias

Conformación de las brigadas universitarias

La institución educativa de la UNAM dice que comenzará una nueva etapa con la oportunidad de fortalecerse como comunidad.

“Comenzaremos una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad. Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sencillo; si embargo, el cambio comienza con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, pues son una pieza fundamental para crecer, avanzar y transformar juntos muestra realidad”

¿Por qué no había clases presenciales en CCH Sur?

Las clases se suspendieron en el plantel luego de que el pasado 22 de septiembre de 2025 el alumno Jesús Israel, de 16 años, y un trabajador de la institución fueran atacados por el exestudiante Lex Ashton "N".

Derivado de esta agresión, el estudiante Jesús Israel, originario de Perote, Veracruz, perdió la vida.

Por estos hechos, el agresor, Lex Ashton, fue vinculado a proceso el 16 de octubre por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra un trabajador del mismo plantel. La autoridad judicial determinó que el acusado permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente durante el desarrollo del proceso penal.

