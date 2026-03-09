Este lunes, 9 de marzode 2026, el Gobierno de la Ciudad de México informó que busca romper un Récord Guinness por “La Clase de Futbol más Grande del Mundo”.

En conferencia de prensa, se dieron a conocer los requisitos para participar es este evento deportivo que se realizará como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026.

Fecha: 15 de marzo de 2026.

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México.

La "Clase de Futbol más Grande del Mundo” durará 35 minutos a partir de las 10:00 horas, sin embargo, el ingreso a la plancha del Zócalo será a partir de las 8 de la mañana.

Rquisitos:

Paso 1: Asistir de preferencia a al menos a dos entrenamientos presenciales en las sedes de tu respectiva alcaldía como Utopías, Pilares e Indeporte.

Paso 2: Recibirás un código digital de inscripción, es personal e intransferible.

Paso 3: Con el código debes ingresar al portal indeporte.cdmx.gob.mx para registrarte con tus datos completos, capturar código y finalizar inscripción gratuita.

Paso 4: Al finalizar registro, imprime y firma carta de exoneración, es indispensable para recoger el kit.

Paso 5: La entrega del kit será personal en Indeporte, el 13 y 14 de marzo de 2026.

El día del evento, en el que se estima que participen más de 10 mil personas, deberás hacer lo siguiente:

Portar tu número visible. Respetar tu acceso asignado. Completar 35 minutos continuos de clase. Usar balón individual. Seguir las indicaciones.

Con información de N+

