FIFA y C5 de CDMX Acuerdan Plan de Seguridad Para el Mundial 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) sellaron este lunes 9 de marzo un acuerdo de coordinación para garantizar la seguridad durante los partidos del Mundial de Futbol 2026 que se disputarán en el Estadio Ciudad de México.

La reunión se formalizó durante un recorrido por las instalaciones del C5, donde el Coordinador General del organismo, Salvador Guerrero Chiprés, presentó el esquema operativo a Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo capitalina, y a Rodrigo Martínez Celis, director de seguridad de la FIFA México.

Más ojos en el aeropuerto y en los hoteles

Guerrero Chiprés detalló durante el recorrido que la videovigilancia en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se incrementó en un 46 por ciento, mientras que la cobertura en zonas de hospedaje registró un aumento del 34 por ciento. Ambas cifras forman parte de los preparativos para el torneo.

En total, el C5 opera actualmente 113 mil 814 cámaras en la ciudad, además de las líneas de emergencia 9-1-1, *765 SOS Mujeres y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301.

"Estamos trabajando para que los eventos deportivos, con motivo del Mundial, se realicen de manera ordenada y con seguridad, tanto para las y los capitalinos como para las y los turistas que visiten la Ciudad de México", señaló el funcionario.

El Zócalo y Garibaldi, puntos de atención especial

Frausto subrayó la importancia de concentrar los esfuerzos de seguridad en los puntos donde se instalarán pantallas para la transmisión de los partidos. Entre los sitios identificados se encuentran el Zócalo capitalino y la Plaza de Garibaldi, ambos previstos como zonas de concentración masiva de aficionados durante el torneo.

FIFA propone operativos conjuntos y protocolo para menores

Martínez Celis planteó al C5 la realización de operativos coordinados para garantizar los traslados de las delegaciones participantes desde sus puntos de hospedaje hasta el estadio. Adicionalmente, propuso establecer protocolos de búsqueda de menores de edad en caso de extravío durante los eventos masivos, un mecanismo que quedaría bajo operación conjunta entre ambas instancias.

El director de seguridad de la FIFA México valoró positivamente el nivel de avance alcanzado hasta el momento entre el organismo internacional y las autoridades locales.

"La coordinación entre la FIFA y las autoridades mexicanas avanza con muy buenos resultados. El trabajo desde el C5, con herramientas de monitoreo, análisis e inteligencia, muestra la capacidad que tiene la Ciudad de México para fortalecer la seguridad durante la Copa Mundial", expresó.

