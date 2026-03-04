Autoridades Niegan Cancelación Masiva de Hospedaje para el Mundial 2026 en CDMX

Luego de las versiones que surgieron en las últimas horas sobre la cancelación masiva de habitaciones en la CDMX, autoridades capitalinas negaron este miércoles 4 de marzo que eso esté ocurriendo.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, rechazó las versiones que señalan supuestas cancelaciones masivas de reservaciones de hotel rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y aseguró que la información difundida “no es la realidad”.

Y detalló: “no hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial, es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos de manera muy transparente”.

Noticia relacionada: ¿Irak se Perderá el Repechaje del Mundial 2026? No Tiene Visas, por Conflicto en Medio Oriente

También la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, rechazó lo que llamó “versiones imprecisas sobre el hospedaje rumbo al Mundial 2026”.

Clara Brugada explicó que se registraron algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación inicial de ciertas selecciones que contemplaban concentrarse en México, pero que finalmente ajustaron su logística: “No representan absolutamente ningún problema. No hay hoteles vacíos ni una situación que genere preocupación”

Asimismo, consideró que la difusión de versiones inexactas sólo genera dudas y no contribuye a la imagen de la capital. Informó que, tanto la FIFA como la coordinación de hoteles fijarán postura en el mismo sentido. “Coincidimos en que lo que se dijo no corresponde con la realidad de la ciudad”.

La mandataria capitalina subrayó que se trata de información aislada y no de un panorama general del sector, reiterando que la Ciudad de México se mantiene como uno de los destinos más atractivos para el turismo internacional. “Seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y no tenemos preocupación en ese tema”.

Video: Mundial 2026: El Trofeo de la Copa del Mundo Llega a México

Secretaria de Turismo de la CDMX se reunió con asociaciones de hoteleros

Por su parte, Alejandra Frausto Romero, titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, refirió que la versión de un integrante de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México que fue retomada por varios medios “no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional”.

La responsable del sector turismo precisó que las autoridades capitalinas mantienen una coordinación permanente y alineada con FIFA México, el Estadio Banorte, el sector hotelero y autoridades federales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el Mundial 2026.

Incluso remarcó que el pasado martes 3 de marzo se realizó una reunión de trabajo con las principales asociaciones hoteleras de la capital para revisar los avances en la preparación de la ciudad rumbo al Mundial 2026.

Y producto de esa junta, el sector hotelero y el Gobierno de la CDMX coincidieron en que "el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales", además de que se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos.

Por último, la funcionaria capitalina precisó que “contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la Ciudad de México”.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC