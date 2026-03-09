Sheinbaum Anuncia Convenio para Fijar Precio de la Gasolina en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta semana se firmará un convenio con los empresarios gasolineros del país para fijar el precio del combustible, tal como se hizo el año pasado.

Esta semana firmamos de nuevo con los gasolineros, que la gasolina no suba de 24 pesos, que es lo que hicimos el año pasado… y la gasolina magna no suba el litro de los 24 pesos, lo que significaría que está disminuyendo porque no está considerada la inflación. Este acuerdo se firma esta semana con todos los gasolineros.

Así lo dijo la mandataria nacional hoy, 9 de marzo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera realizada desde la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

Noticia relacionada: Macron Anuncia Misión Defensiva para Reabrir Estrecho de Ormuz.

El Gobierno federal firmará un convenio con gasolineros para fijar un precio en el combustible, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/mHbYJyY3St — NMás (@nmas) March 9, 2026

Gasolina no subirá pese a conflicto en Medio Oriente

Asimismo, ante la situación en Medio Oriente, Sheinbaum Pardo indicó que de ser necesario se recurrirá al mecanismo instaurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar que aumente el precio de la gasolina en México.

“Los precios del petróleo están fijados internacionalmente, entonces, si aumenta el precio de la gasolina, la producción de gasolina o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS (Impuesto Especial de Producción y Servicios) para que no aumente la gasolina en nuestro país”, expuso.

La mandataria nacional recordó que se trata de un mecanismo que instauró su antecesor en 2022, cuando aumentaron los precios debido a la guerra en Ucrania.

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

“De ser necesario, vamos a ocupar este mecanismo”, dijo la presidenta, quien agregó que este lunes tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda para dialogar sobre este tema.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb