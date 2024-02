CDMX: Esta es la sanción que debes pagar si tomas alcohol en la vía pública

Foto: iStock

¿De cuánto es la multa por tomar en la vía pública ?

Tomarte unas caguamas en la banqueta te podría salir más caro de lo planeado. Te contamos cuáles son las sanciones y multas en lapor tomaren la vía pública.Tomar una cerveza en la calle, ya sea un carro, en la banqueta o en cualquier lugar que no sea un espacio autorizado el beber en la vía pública es un delito en la Ciudad de México.El artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala lo siguiente: “Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar, o aspirar estupefacientes, psicotrópicas, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos”.La multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas”. Lo cual representa una sanción por hasta 2688 pesos.En caso de no pagar la multa tendrás que pasar un día y medio bajo arresto, lo cual no es una situación agradable.Tambien es el caso por el consumo de drogas, estupefacientes o cualquier sustancia de este tipo.Así que la próxima vez que piensen en armarte unas banqueteras entonces piénsalo dos veces antes de que invites a tus amigos.https://youtu.be/oSVwiwvyy1Q