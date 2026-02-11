Vacunación contra el Sarampión: Fechas de Aplicación en la UNAM

Las autoridades de salud refuerzan las acciones para contener el brote de sarampión en México, que ha provocado entre el 2025 y 2026, 8 mil 899 contagios y 28 defunciones.

Qué es el sarampión: De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo.

La OPS indicó que no hay tratamiento específico para el sarampión, por lo que la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, puede causar complicaciones graves, tales como:

Ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

Las 5 entidades que concentran el mayor número de contagios son:

Chihuahua.

Jalisco.

Chiapas.

Michoacán.

Guerrero.

Fechas de vacunación en la UNAM

Ante el brote de sarampión en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementa una campaña de vacunación en todos los planteles educativos de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Así queda el calendario de vacunación en la UNAM

9 de febrero: CCH Naucalpan y ENP 5.

10 de febrero: CCH Vallejo y ENP 6.

11 de febrero: ENP 9, CCH Oriente, ENP 7.

12 de febrero: ENP 4, ENP 8.

13 de febrero: ENP 3, CCH Azcapotzalco, ENP1.

16 de febrero: FES Aragón.

17 de febrero: FES Cuautitlán.

18 de febrero: FES Zaragoza.

Vacunas contra el sarampión

Vacuna Triple Viral (SRP)

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico .

Protege contra el sarampión, rubéola y paperas.

Vacuna Doble Viral (SR)

Dirigida a adolescentes y adultos .

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.

